Госдеп: администрация США рассчитывает, что Сенат в ближайшие недели успеет одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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13 июля 2022, 08:22

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, Rod Lamkey - CNP / globallookpress.com

Администрация Соединенных Штатов рассчитывает на то, что Сенат в ближайшие недели успеет одобрить получение Хельсинки и Стокгольмом членства в Североатлантическом альянсе. На это, как передает ТАСС, указали в американском Государственном департаменте.

«Американская администрация рассчитывает, что Сенат Конгресса США в ближайшие недели успеет одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что политический курс, реализуемый НАТО, является основной угрозой для международной безопасности.