«Известия»: ЕС разрешил транзит санкционных грузов в Калининград, однако Литва не хочет идти на компромисс

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13 июля 2022, 08:11 Источник: "Известия"

Железнодорожные составы, Калининград. Фото: Alexander Chernykh/globallook.com

Евросоюз договорился с Россией о транзите санкционных грузов через Литву в Калининград. Однако Вильнюс продолжает придерживаться позиции о запрете. Об этом в среду со ссылкой на высокопоставленных российских чиновников написали «Известия».

Как сообщает издание, Евросоюз предоставил России документ, касающийся калининградского транзита, и он «полностью удовлетворил» Москву. Теперь все зависит от того, сумеет ли Брюссель «уговорить» Вильнюс пойти на компромисс.

По информации источников «Известий», черновик документа Москва получила в начале июля. В нем говорится о недопустимости запрета перемещения санкционных грузов между субъектами Российской Федерации. Причем речь идет как о железнодорожных, так и автомобильных перевозках. После этого на протяжении уже нескольких недель «идет согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом»‎. Литва не соглашается на предложенный ЕС компромисс.

«Вопрос сейчас на рассмотрении у литовской стороны», — сказал собеседник издания.