Der Spiegel: в Литве политики считают поражением позицию Еврокомиссии по Калининградской области

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2 июля 2022, 11:01 Источник: ТАСС

Еврокомиссия намерена в ближайшие дни опубликовать уточнения по вопросу перевозок в Калининградскую область из российских регионов, их суть сводится к тому, что Россия имеет право использовать транзит для всех товаров. Журнал Der Spiegel написал об этом со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, ЕК пропишет в документе, что подпадающие под санкции товары Россия сможет перевозить в Калининградскую область исключительно в том объеме, который транспортировался до начала спецоперации на Украине.

Немецкие журналисты отметили, что тем самым Брюссель собирается не допустить, чтобы через Калининград Россия экспортировала такую продукцию в другие страны. В особых случаях, если речь идет, например, о ремонте шлюзов и т. п., будет разрешено превышать объемы перевозок.

ЕК будет ориентироваться на таможенные документы Литвы последних лет.

Der Spiegel пишет, что в Вильнюсе поправки оцениваются как поражение". В правительственных кругах Литвы возмущены позицией Берлина, отмечая, что ФРГ с 18 июня оказывает давление на Еврокомиссию, чтобы Калининград был исключен из-под санкций. В Литве думают, будут немецкие военнослужащие, размещенные в там, защищать ее в случае конфликта с Россией.