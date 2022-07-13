Полянский предложил США признаться в организации «майданного» переворота в Украине в 2014 году

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13 июля 2022, 07:47 Источник: ТАСС

Майдан, Киев, 2014 г. Фото: Emeric Fohlen/globallook.com

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил Соединенным Штатам признать свое участие в организации государственного переворота в Украине в 2014 году. Об этом дипломат написал во вторник в своем твиттере.

Накануне бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон в интервью CNN сообщил, что участвовал в подготовке переворотов в зарубежных странах, упомянув, в частности, Венесуэлу.

«Всем известно, что США пытались свергнуть с поста президента Венесуэлы. Теперь ждем признания США ключевой роли в незаконном «майданном» перевороте на Украине в 2014 году, что также ни для кого не является секретом», - написал Полянский.