Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Начальник НЦУО РФ Мизинцев: украинские националисты заняли детский сад и школы в Харькове, Одессе и Константиновке

, 22:24 Источник: РИА "Новости"

Начальник НЦУО РФ Мизинцев: украинские националисты заняли детский сад и школы в Харькове, Одессе и Константиновке
Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты заняли здания детского сада и школ в Харькове, Одессе и Константиновке в ДНР.

Михаил Мизинцев уточнил, что в зданиях детского сада №362 и школы искусств №5 в Харькове в настоящий момент находятся подразделения ВСУ и территориальной обороны, а недалеко от учреждений размещены тяжелая техника и артиллерия.

На территории школы №120 по улице Дальницкой в Одессе засели подразделения украинских вооруженных формирований, кроме того, там расположены склады боеприпасов и бронетехника.

Начальник НЦУО РФ добавил, что в Константиновке Донецкой Народной Республики в школе №3 на улице Циолковского украинские националисты создали опорный пункт и заминировали подходы к зданию.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram