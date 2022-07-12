Начальник НЦУО РФ Мизинцев: украинские националисты заняли детский сад и школы в Харькове, Одессе и Константиновке

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12 июля 2022, 22:24 Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты заняли здания детского сада и школ в Харькове, Одессе и Константиновке в ДНР.

Михаил Мизинцев уточнил, что в зданиях детского сада №362 и школы искусств №5 в Харькове в настоящий момент находятся подразделения ВСУ и территориальной обороны, а недалеко от учреждений размещены тяжелая техника и артиллерия.

На территории школы №120 по улице Дальницкой в Одессе засели подразделения украинских вооруженных формирований, кроме того, там расположены склады боеприпасов и бронетехника.

Начальник НЦУО РФ добавил, что в Константиновке Донецкой Народной Республики в школе №3 на улице Циолковского украинские националисты создали опорный пункт и заминировали подходы к зданию.