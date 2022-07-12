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Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский: заседание Совбеза организации по нацизму на Украине «обезоружило» Запад

, 21:40 Источник: Россия-24

Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский: заседание Совбеза организации по нацизму на Украине «обезоружило» Запад
штаб-квартира ООН, https://unsplash.com/photos/jlihWQRiYBI

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что неформальное заседание СБ организации, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, не оставило западным странам аргументов.

Дмитрий Полянский отметил, что на неформальном заседании Совбеза ООН, которое было созвано по инициативе РФ, западные коллеги были абсолютно безоружны и не могли ничего озвучить, кроме осуждения спецоперации на Украине.

По словам первого заместителя постпреда России при организации, факты и материалы, которые приводила российская сторона, были очень убедительными, вследствие чего участникам мероприятия было сложно оппонировать РФ.

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