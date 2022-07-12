Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что под обстрел со стороны ВСУ попал дом малютки в Макеевке

, 20:18 Источник: ТАСС

В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что под обстрел со стороны ВСУ попал дом малютки в Макеевке
боевики ВСУ, ATP/ globallookpress.com

В Штабе территориальной обороны ДНР вечером во вторник, 12 июля, заявили, что подразделения Вооруженных сил Украины ранее сегодня обстреляли дом малютки, который расположен в городе Макеевка.

Согласно последней информации Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, Вооруженные формирования Украины совершили обстрел дома малютки в Червоногвардейском районе Макеевки.

Поступили данные о том, что в ходе атаки получили повреждения здания на улице Тореза, ворота, а также один автомобиль.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram