В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что под обстрел со стороны ВСУ попал дом малютки в Макеевке

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12 июля 2022, 20:18 Источник: ТАСС

боевики ВСУ, ATP/ globallookpress.com

В Штабе территориальной обороны ДНР вечером во вторник, 12 июля, заявили, что подразделения Вооруженных сил Украины ранее сегодня обстреляли дом малютки, который расположен в городе Макеевка.

Согласно последней информации Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, Вооруженные формирования Украины совершили обстрел дома малютки в Червоногвардейском районе Макеевки.

Поступили данные о том, что в ходе атаки получили повреждения здания на улице Тореза, ворота, а также один автомобиль.