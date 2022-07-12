В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что под обстрел со стороны ВСУ попал дом малютки в Макеевке

В Штабе территориальной обороны ДНР вечером во вторник, 12 июля, заявили, что подразделения Вооруженных сил Украины ранее сегодня обстреляли дом малютки, который расположен в городе Макеевка.
Согласно последней информации Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, Вооруженные формирования Украины совершили обстрел дома малютки в Червоногвардейском районе Макеевки.
Поступили данные о том, что в ходе атаки получили повреждения здания на улице Тореза, ворота, а также один автомобиль.