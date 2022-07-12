Минобороны Испании готовится передать Украине десять танков Leopard и двадцать БТР М113

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12 июля 2022, 18:15 Источник: РИА "Новости"

флаг Испании, https://unsplash.com/photos/hElvpgJam3U

Вечером во вторник, 12 июля, информированные источники сообщили представителям СМИ, что Министерство обороны Испании планирует передать Украине десять танков Leopard 2A4 и двадцать БТР М113.

Издание Infodefensa уточняет, что техника, о которой идет речь, сейчас не применяется и законсервирована на складах.

Когда танки и БТР официально станут собственностью Киева, правительство Украины должно будет профинансировать их модернизацию на испанской территории за счет средств Европейского фонда поддержки мира, причем для этого украинской стороне потребуется подписать контракт с компаниями из Испании. На последнем этапе техника будет переброшена в места боевых действий.