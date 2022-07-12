Минобороны Испании готовится передать Украине десять танков Leopard и двадцать БТР М113

Вечером во вторник, 12 июля, информированные источники сообщили представителям СМИ, что Министерство обороны Испании планирует передать Украине десять танков Leopard 2A4 и двадцать БТР М113.
Издание Infodefensa уточняет, что техника, о которой идет речь, сейчас не применяется и законсервирована на складах.
Когда танки и БТР официально станут собственностью Киева, правительство Украины должно будет профинансировать их модернизацию на испанской территории за счет средств Европейского фонда поддержки мира, причем для этого украинской стороне потребуется подписать контракт с компаниями из Испании. На последнем этапе техника будет переброшена в места боевых действий.