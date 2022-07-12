Общественные палаты России, ЛНР и ДНР заключили меморандум о взаимодействии

Аргументы Недели → Политика 13+

12 июля 2022, 17:29

Из открытых источников

Россия и республики Донбасса продолжают активную реинтеграцию в социально-экономическом и политическом ключе. Во вторник, 12 июля, Общественная палата РФ и общественные палаты Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики утвердили меморандум о сотрудничестве. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал ОП РФ.

«ОП РФ, ОП ЛНР и ОП ДНР подписали меморандум о сотрудничестве во вторник в ходе пленарной сессии форума "Сообщество" в Липецке. Документ подписан секретарем ОП РФ Лидией Михеевой, председателем ОП ЛНР Алексеем Карякиным и председателем ОП ДНР Александром Кофманом», − цитирует агентство сообщение чиновников.

Действие подписанного документа охватывает политические, социальные, экономические, общественные сферы.