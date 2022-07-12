Захарова накануне визита Байдена на Ближний Восток констатировала провал его планов перехода США к «чистой энергии»

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12 июля 2022, 14:49 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Планы президента США до 2035 года осуществить переход страны к «чистым» источникам энергии провалились, о чем свидетельствует предстоящий визит Байдена на Ближний Восток, где он будет обсуждать возможности наращивания производства углеводородов. Об этом написала во вторник в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Понимаю, что вопрос неудобный, но я задам: а что с «зеленой повесткой» и призывами этой же самой администрации [Байдена] к энергопореходу?» - написала дипломат.

Она напомнила, что в ходе предвыборной компании Байдена тезис о «революции чистой энергии», которая должна завершиться в 2035 году, был одним из основных пунктов его программы.

«План все? Тогда ждем официального сообщения Белого дома о том, что вся заявленная стратегия больше неактуальна. Как одни и те же люди могут одновременно заниматься декарбонизацией и наращиванием производства углеводородов?» - задалась вопросом Захарова.