Посол Финляндии в США Хаутала считает, что западные санкции пока не в силах ослабить Россию в военном плане

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12 июля 2022, 07:20 Источник: ТАСС

Посол Финляндии в США Микко Хаутала. Фото: CNP/AdMedia/globallook.com

Санкции, введенные Западом в отношении России, еще долгое время не смогут помешать проведению ею спецоперации в Украине, предположил в интервью американскому изданию Pollitico посол Финляндии в США Микко Хаутала.

По мнению дипломата, российские власти еще долго смогут «продолжать делать то, что они делают <...>, и санкции не смогут это остановить». На вопрос журналиста, что имеется в виду под понятием «долго», Хаутала ответил, что речь может идти о периоде от «шести месяцев до одного года».

Посол считает, что в арсенале РФ имеется все еще много боеприпасов и страна продолжает их производить в больших количествах. Он предположил, что из-за санкций России станет делать это сложнее, но в перспективе. Пока же «концентрация на санкциях в сущности не сможет каким-то образом сразу облегчить Украине [ее положение]», - считает Хаутала.

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что ЕС планирует в ближайшие недели предложить новый пакет антироссийских санкций.