Bloomberg сообщает, что Евросоюз планирует предложить новый пакет антироссийских санкций в предстоящие недели

Информационное агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники в понедельник, 11 июля, сообщило, что ЕС планирует предложить новый пакет антироссийских санкций в ближайшие недели.
Подчеркивается, что в настоящий момент страны-члены Европейского союза занимаются разработкой очередного пакета рестрикций в отношении РФ из-за спецоперации на Украине. Его планируется представить в течение нескольких недель.
Ранее журналисты сообщили, что новые антироссийские санкции ЕС могут предусматривать ограничения на импорт золота из РФ.