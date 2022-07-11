Bloomberg сообщает, что Евросоюз планирует предложить новый пакет антироссийских санкций в предстоящие недели

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11 июля 2022, 19:43 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, https://unsplash.com/photos/4Z8E4uy0EsQ

Информационное агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники в понедельник, 11 июля, сообщило, что ЕС планирует предложить новый пакет антироссийских санкций в ближайшие недели.

Подчеркивается, что в настоящий момент страны-члены Европейского союза занимаются разработкой очередного пакета рестрикций в отношении РФ из-за спецоперации на Украине. Его планируется представить в течение нескольких недель.

Ранее журналисты сообщили, что новые антироссийские санкции ЕС могут предусматривать ограничения на импорт золота из РФ.