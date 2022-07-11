В ЛНР захватили группу диверсантов из Белоруссии, планировавших совершить теракт в Лисичанске

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11 июля 2022, 22:56 Источник: РИА "Новости"

военный, https://unsplash.com/photos/M3CrE9ZHKKU

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев вечером в понедельник, 11 июля, заявил, что силовики захватили в Луганской Народной Республике белорусских диверсантов, которые планировали совершить теракт.

Согласно последним данным, несколько дней назад в ЛНР была захвачена диверсионно-разведывательная группа, планировавшая теракт в Лисичанске. Речь идет о шести-семи наемниках из Белоруссии, которые были обезврежены и доставлены в соответствующие ведомства, где сейчас дают признательные показания.

В начале июля белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что выходцы из республики участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Их, по словам политика, туда направили уехавшие за границу оппозиционные лидеры.