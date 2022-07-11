Глава администрации Харьковской области Ганчев назвал знаковым указ об упрощенном получении гражданства РФ для украинцев

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11 июля 2022, 21:12 Источник: РИА "Новости"

российский паспорт, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Глава Временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 11 июля назвал знаковым событием упрощение получения гражданства Российской Федерации для всех жителей Украины.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства страны для всех жителей Украины, ДНР и ЛНР.

Виталий Ганчев подчеркнул, что в Харьковской области вышеуказанного решения ждали давно. Он также уточнил, что регион ощущает поддержку Российской Федерации. Теперь, по словам главы администрации Харьковской области, необходимо наладить процесс получения гражданства РФ и создать соответствующие площадки.