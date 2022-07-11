Джо Байден заявил, что хранит дома четыре дробовика

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11 июля 2022, 21:04 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 11 июля, на мероприятии в честь подписания закона о переменах в нормах оборота оружия рассказал, что хранит у себя дома четыре дробовика.

Джо Байден подчеркнул, что два дробовика принадлежат ему, а еще два раньше принадлежали его погибшим сыновьям. Политик уточнил, что хранит оружие исключительно под замком и добавил, что аналогичным образом должны поступать все ответственные граждане.

Президент США также пообещал, что в дальнейшем правила владения оружием будут ужесточаться.