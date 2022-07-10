WP: родственники пропавшего без вести на Украине американского пехотинца Грейди Курпаси обвинили Джо Байдена в бездействии

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10 июля 2022, 18:16 Источник: РИА Новости

Белый дом США, White House/ Globallookpress.com

Близкие пропавшего на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси, родственники и друзья, обвиняют администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена в том, что они бездействуют и "недостаточно оперативно" пытаются найти его.

Газета Washington Post пишет, что родственники обвинили власти США в бездействии, полагая, что какая-то надежда найти его живым зависит от переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Супруга Курпаси не уверена в том, что Белый дом "вложил какие-либо ресурсы", чтобы помочь родственникам отыскать пропавшего на Украине пехотинца. По версии друзей Курпаси, властии недостаточно оперативны.

Согласно источнику, в день исчезновения Курпаси он вместе с британским наемником Эндрю Хиллом пошел в разведку. Хилла взяли в плен российские военные.

По информации издания, группа военных, которые ранее служили с пропавшим Курпаси, предоставили должностным лицам документ на 46 страниц, в котором сообщили его последние известные координаты.

Родные сообщили, что Байден с ними не связался. Как утверждают его друзья, правительство редко делится информацией о судьбе бывшего пехотинца.