Зеленский назвал помощь, которую пообещал Киеву премьер Нидерландов Рютте, «неприятным сюрпризом» для РФ

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11 июля 2022, 19:06 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Kay Nietfeld/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в понедельник, 11 июля, назвал "неприятным сюрпризом" для России помощь, которую пообещал сегодня Киеву премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, помогающих усилению украинской армии. Политик отметил, что не может рассказать абсолютно все, о чем Киев договаривается с парламентом Нидерландов. Президент Украины также добавил, что не хотел бы "подготавливать РФ к неприятным сюрпризам".

По словам Зеленского, они с Рютте также обсуждали вопрос поставок украинской стороне артиллерии.