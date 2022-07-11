Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Зеленский назвал помощь, которую пообещал Киеву премьер Нидерландов Рютте, «неприятным сюрпризом» для РФ

, 19:06 Источник: РИА "Новости"

Зеленский назвал помощь, которую пообещал Киеву премьер Нидерландов Рютте, «неприятным сюрпризом» для РФ
президент Украины Владимир Зеленский, Kay Nietfeld/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в понедельник, 11 июля, назвал "неприятным сюрпризом" для России помощь, которую пообещал сегодня Киеву премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, помогающих усилению украинской армии. Политик отметил, что не может рассказать абсолютно все, о чем Киев договаривается с парламентом Нидерландов. Президент Украины также добавил, что не хотел бы "подготавливать РФ к неприятным сюрпризам". 

По словам Зеленского, они с Рютте также обсуждали вопрос поставок украинской стороне артиллерии.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram