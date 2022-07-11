Глава МИД Франции Колонна заявила о необходимости оказания Украине долгосрочной военной поддержки

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11 июля 2022, 15:04 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Франции Катрин Колонна, IMAGO/Thomas Imo

Глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна в понедельник, 11 июля, в беседе с журналистами выразила мнение, что Украине необходимо оказывать военную поддержку в долгосрочной перспективе.

Ранее сегодня Катрин Колонна провела встречу с коллегой из Нидерландов Вопке Хукстрой в Париже.

По словам руководителя французского МИД, стороны в ходе переговоров обменялись мнениями по текущей ситуации на Украине и согласились в необходимости оказывать поддержку Киеву, особенно это касается военной сферы, в долгосрочной перспективе.