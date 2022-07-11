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Аргументы Недели Политика 13+

Советник главы офиса Зеленского Арестович назвал украинцев «воинами света»

, 16:34 Источник: РИА "Новости"

Советник главы офиса Зеленского Арестович назвал украинцев «воинами света»
украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в понедельник, 11 июля, заявил, что украинцы являются "воинами света", а также подчеркнул, что страна возвращает в мировую политику "мораль".

Алексей Арестович привел в качестве одного из аргументов в пользу вышеуказанного заявления решение президента Украины Владимира Зеленского не уезжать из страны после начала спецоперации РФ. Советник главы офиса украинского лидера убежден, что после этого шага Запад иначе посмотрел на Киев.

Напомним, 7 июля Министерство обороны Российской Федерации в рамках вечернего брифинга сообщило о подготовке украинскими военными кровавой провокации в оккупированном Славянске.

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