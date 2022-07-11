В Челябинской области назначили министра здравоохранения

Ведомство возглавила Агата Ткачева.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил министром здравоохранения региона Агату Ткачеву, сообщает пресс-служба правительства.
Ранее Агата Ткачева исполняла обязанности руководителя министерства, пишет издание «МК-Челябинск». С 2019 года она занимала пост главы Территориального фонда обязательного медицинского страхования, с 2016 была главным врачом городской больницы №8.
До Агаты Ткачевой министерство здравоохранения Челябинской области возглавлял Юрий Семенов, сейчас он является главным врачом Областного перинатального центра.