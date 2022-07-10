Захарова: Еврокомиссия и ЕС должны понимать, что часики тикают, терпение небезгранично, ответ по Калининграду будет достойным

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10 июля 2022, 20:52

Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России Европейскому союзу по транзиту в Калининградскую область, последует и будет достойным.

В программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" Мария Захарова прокомментировала затянувшийся процесс выработки решения по Калининграду.

Представитель Еврокомиссии Йоханнес Барк ранее заявил, что ЕК еще не подготовила рекомендации для Литвы по вопросу транзита российских товаров в Калининград, - передает РИА Новости.

"Невозможно бесконечно ждать у моря погоды и быть успокоенными и довольствоваться какой-то невнятной риторикой Еврокомиссии. Они такие быстрые, когда нужно принимать с их точки зрения решения по наказанию России, введению санкций, продлению санкций, и они такие медленные, когда нужно разгребать собственные завалы", - сказала Захарова и подчеркнула: "Как-то нужно активизироваться".