Володин: Борис Джонсон «во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям РФ», политика должен ждать суд

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10 июля 2022, 16:30

Британский политик Борис Джонсон, Martyn Wheatley / Parsons Media / globallookpress.com

Борис Джонсон «во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям РФ», британского политического деятеля должен ждать суд. Соответствующую точку зрения, как информирует Telegram-канал ТАСС, озвучил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям РФ" и политика должен ожидать суд», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Володин указал на то, что президент Владимир Путин предупредил гуманитарную катастрофу, начав специальную операцию на Украине.