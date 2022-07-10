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Спикер Госдумы Володин: США добились своего, убрав Европу из своих конкурентов

, 15:14 Источник: РИА Новости

Спикер Госдумы Володин: США добились своего, убрав Европу из своих конкурентов
Председатель ГД Вячеслав Володин, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США убрали Европу из своих конкурентов. Об этом пишет РИА Новости.

В интервью Павлу Зарубину Володин сообщил, что США убрали из своих конкурентов Европу, однако «сама Европа» от этого не выигрывает. 

Володин заявил, что Европа переживает кризис из-за привычных дешёвых энергоресурсов дорогими из США.  

«И в целом от этого страдает экономика европейских государств, и будет ее проседание происходить. Также как проседает национальная валюта – евро, которая уже не конкурирует с долларом, как это было изначально», — добавил он.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что если бы ни решение российского президента Владимира Путина о специальной операции на украинской территории, мир мог встать «перед порогом начала большой войны»

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