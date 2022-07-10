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10 июля 2022, 10:06

Флаг США, Hauke Schröder / globallookpress.com

Маловероятно, что Соединенные Штаты и союзники Вашингтона смогут в течение долгого времени продолжать активно поддерживать Украину так, как делают это в настоящий момент. Соответствующую точку зрения, как информирует Teдegram-канал «RT на русском», высказало издание The New York Times.

«Маловероятно, что США с союзниками смогут долго продолжать активно поддерживать Украину так, как делают это сейчас. С такой публикацией вышла The New York Times», — пишет TG-канал.

NYT отмечает, что население стран по обе стороны Атлантики устало от издержек противостояния с Москвой.

Как сообщалось ранее сегодня, посол ЛНР в России Родион Мирошник указал на то, что отдельные киевские подразделения скрытно покидают расположенный в Донбассе город Северск.