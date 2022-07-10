Telegraph: бывший глава МИД Британии Хант и экс-руководитель Минздрава Джавид выдвинут свои кандидатуры на пост премьера

Бывший глава МИД Великобритании Джереми Хант и экс-руководитель Минздрава страны Саджид Джавид выдвинут свои кандидатуры на пост премьера Соединенного Королевства. На это, как передает РИА Новости, указало издание Telegraph.
«Экс-глава МИД Британии Джереми Хант и экс-глава Минздрава Саджид Джавид выдвинут свои кандидатуры на пост премьера, пишет Telegraph», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.
Некоторое время назад о намерении побороться за должность руководителя правительства проинформировали политики Грант Шаппс, Риши Сунак и Надим Захави.
Ранее на текущей неделе британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что не будет претендовать на пост премьера после отставки Бориса Джонсона.