Telegraph: Борис Джонсон думает об уходе из политики

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10 июля 2022, 07:55

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, MFA Russia Press Service/ globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который объявил о своей отставке, думает об уходе из политики. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.



По информации издания, премьер-министр не будет отказываться от своего депутатского мандата прямо сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин британского парламента в его избирательном округе. В этом случае победа кандидата от оппозиции может стать очередным ударом для партии консерваторов.



Также стало известно, что Джонсон планирует вернуться к публицистической деятельности или лекционным выступлениям на корпоративных мероприятиях, если окончательно уйдет из политики.



Ранее сообщалось, что новый глава минфина Британии Надхим Захави выдвинул свою кандидатуру на пост премьера-министра Великобритании.