Telegraph: Борис Джонсон думает об уходе из политики

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который объявил о своей отставке, думает об уходе из политики. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
По информации издания, премьер-министр не будет отказываться от своего депутатского мандата прямо сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин британского парламента в его избирательном округе. В этом случае победа кандидата от оппозиции может стать очередным ударом для партии консерваторов.
Также стало известно, что Джонсон планирует вернуться к публицистической деятельности или лекционным выступлениям на корпоративных мероприятиях, если окончательно уйдет из политики.
Ранее сообщалось, что новый глава минфина Британии Надхим Захави выдвинул свою кандидатуру на пост премьера-министра Великобритании.
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