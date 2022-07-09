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9 июля 2022, 14:56 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Российский сенатор Алексей Пушков в субботу, 9 июля, на своей страничке в соцсети выразил мнение, что принятие Украины в ЕС станет для самой большой глупостью, которую Европа могла бы совершить.

Алексей Пушков, комментируя статью немецкого издания Spiegel о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ранее потребовал от своего украинского коллеги Владимира Зеленского извинений за срыв своего визита в Киев, подчеркнул, что "Германия и компания" в полной мере узнают, что означает "дипломатия по-киевски".

По мнению российского сенатора, если Украина войдет в состав Европейского союза, страны-члены содружества станут объектом "удвоенных истерик", политического шантажа, неумеренных требований, а также постоянных провокаций, целью которых будет втягивание Европы в конфликт с РФ. Пушков убежден, что столь незавидные перспективы в ЕС ощущают уже сейчас, но пока предпочитают "прятать голову в песок".