Spiegel сообщает, что Штайнмайер в жесткой форме потребовал извинений от Зеленского за отмену своего визита в Киев

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9 июля 2022, 07:46 Источник: РИА "Новости"

Франк-Вальтер Штайнмайер, IMAGO/Christian Spicker

Издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в жесткой форме потребовал объяснений из-за отмены его визита в Киев у украинского коллеги Владимира Зеленского.

Сразу после того, как стало известно, что Франк-Вальтера Штайнмайера "не ждут" в Киеве, были предприняты усилия для урегулирования конфликтной ситуации. Был согласован телефонный разговор между президентами ФРГ и Украины. Газета утверждает, что эта беседа могла привести к новому витку скандала.

Отмечается, что Владимир Зеленский в начале разговора выразил сожаление из-за отмены визита германского коллеги и назвал случившееся "крупным недоразумением", а затем предложил собеседнику посетить Киев 8 мая. Эта дата, однако, оказалась неудобной для немецкого политика. Более того, Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал обсудить отмену его прошлого визита, прежде чем уточнять детали следующего. Президент Украины в свою очередь заявил, что ничего не знал об инциденте, но его коллега из ФРГ подчеркнул, что у него перед глазами находится вся корреспонденция, а также попросил избавить его от необходимости зачитывать документы. Владимир Зеленский попытался направить беседу в другое русло, однако собеседник потребовал ответа. Очевидно, получив его, Штайнмайер согласился оставить тему.