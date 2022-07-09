Полиция префектуры Нара допускает наличие проблем с безопасностью Синдзо Абэ

Глава полиции префектуры Нара, где накануне было совершено покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, Кадзуо Охаси заявил, что нельзя отрицать вероятные проблемы с обеспечением безопасности политика.
Кадзуо Охаси в рамках пресс-конференции назвал непростительным варварством, когда в период проведения предвыборной кампании целью убийства становится бывший премьер-министр страны.
Напомним, нападение на Синдзо Абэ было совершено вчера утром в японском городе Нара во время его выступления на одной из улиц. Преступник дважды выстрелил в спину политика. Через пять часов экс-премьер скончался в больнице в возрасте 67 лет.