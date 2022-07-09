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Полиция префектуры Нара допускает наличие проблем с безопасностью Синдзо Абэ

, 13:39 Источник: РИА "Новости"

Полиция префектуры Нара допускает наличие проблем с безопасностью Синдзо Абэ
место нападения на Синдзо Абэ, Takahiro Sanda/AFLO

Глава полиции префектуры Нара, где накануне было совершено покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, Кадзуо Охаси заявил, что нельзя отрицать вероятные проблемы с обеспечением безопасности политика.

Кадзуо Охаси в рамках пресс-конференции назвал непростительным варварством, когда в период проведения предвыборной кампании целью убийства становится бывший премьер-министр страны.

Напомним, нападение на Синдзо Абэ было совершено вчера утром в японском городе Нара во время его выступления на одной из улиц. Преступник дважды выстрелил в спину политика. Через пять часов экс-премьер скончался в больнице в возрасте 67 лет.

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