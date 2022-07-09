Минобороны сообщает, что российские Су-35 и МиГ-31 сбили два украинских самолета Су-25

Аргументы Недели → Политика 13+

9 июля 2022, 12:41 Источник: РИА "Новости"

Су-35, сайт МО РФ

Днем в субботу, 9 июля, в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в рамках спецоперации самолеты ВКС России Су-35с и МиГ-31бм в Николаевской области сбили два украинских Су-25.

В МО РФ уточнили, что российские Су-35с и МиГ-31бм сбили два Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина под Николаевом.

Ранее сегодня в МО РФ сообщили, что за прошедшие 24 часа военнослужащие страны ликвидировали пять складов боеприпасов Вооруженных сил Украины – в Николаевской, Днепропетровской областях, а также в Донецкой Народной Республике.