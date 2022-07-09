Российские войска за сутки уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ

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9 июля 2022, 12:18 Источник: РИА "Новости"

Тор М2У, сайт МО РФ

В Министерстве обороны Российской Федерации утром в субботу, 9 июля, сообщили, что за прошедшие 24 часа военнослужащие страны уничтожили пять складов боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Согласно последней информации ведомства, склады с боеприпасами были ликвидированы в Николаевской, Днепропетровской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

В Минобороны РФ также сообщили сегодня, что российские военные за минувшие сутки уничтожили хранилище топлива для техники, которое находилось в Кировоградской области.