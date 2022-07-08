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Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: ВС Украины нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке

, 14:31

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: ВС Украины нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке

Заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов в пятницу заявил о ракетном ударе по Новой Каховке со стороны военных Вооруженных сил Украины.

По информации Стремоусова, удар по ГЭС со стороны украинских войск был нанесен утром. В результате есть пострадавшие, ранены несколько человек, - сообщает "Общественная служба новостей". Детали атаки ГЭС в Новой Каховке уточняются.

Как стало известно, ГЭС не пострадала, тяжелых последствий ракетного удара по ГЭС удалось избежать благодаря успешным действиям российских военных.

В ВГА отметили, что поражение гидроэлектростанции могло бы иметь катастрофические последствия для жителей области.

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Общество