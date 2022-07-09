Издание Welt сообщает, что США и их союзники в тайном режиме обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине

Немецкое издание Welt утверждает, что Соединенные Штаты Америки и их ключевые европейские союзники обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине. Разговоры ведутся в секретном режиме.
В публикации отмечается, что между Вашингтоном и важнейшими союзниками в Европе в настоящий момент ведутся тайные консультации, в рамках которых стороны изучают дипломатические методы прекращения боевых действий. Дополнительных подробностей по данной теме не поступало.
Автор статьи уточнил, что за урегулирование конфликта путем переговоров выступают большинство европейских граждан.