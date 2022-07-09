Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Издание Welt сообщает, что США и их союзники в тайном режиме обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине

, 11:05 Источник: РИА "Новости"

Издание Welt сообщает, что США и их союзники в тайном режиме обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине
флаг США, https://unsplash.com/photos/48elRjHbXRY

Немецкое издание Welt утверждает, что Соединенные Штаты Америки и их ключевые европейские союзники обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине. Разговоры ведутся в секретном режиме.

В публикации отмечается, что между Вашингтоном и важнейшими союзниками в Европе в настоящий момент ведутся тайные консультации, в рамках которых стороны изучают дипломатические методы прекращения боевых действий. Дополнительных подробностей по данной теме не поступало.

Автор статьи уточнил, что за урегулирование конфликта путем переговоров выступают большинство европейских граждан.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика