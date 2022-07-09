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Аргументы Недели Политика 13+

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что власти США пытаются любой ценой затянуть конфликт на Украине

, 08:37 Источник: Telegram

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что власти США пытаются любой ценой затянуть конфликт на Украине
HIMARS, Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency

Посольство России в США заявило, что за предстоящей отправкой Украине еще четырех реактивных систем залпового огня HIMARS стоит намерение американской стороны любой ценой затянуть конфликт.

Ранее стало известно, что глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал указ о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. В частности, в новый транш войдут четыре американские РСЗО HIMARS.

Посольство России в США подчеркнуло, что в дипмиссии обратили внимание на анонсирование Пентагоном предстоящей отправки на Украину РСЗО. По мнению дипломатов, за этим решением стоит желание американских властей затянуть конфликт, а также компенсировать увеличивающиеся потери нацбатальонов и ВСУ.

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