Издание Focus заявило, что Запад попал в «тройную ловушку» Путина на фоне кризиса на Украине

Немецкое издание Focus опубликовало материал, в котором говорится о трех "козырях" президента Российской Федерации Владимира Путина против Запада на фоне кризиса, который ранее возник на Украине.
По словам журналистов, российский лидер для грамотного выстраивания политического взаимодействия с западными странами в сложившихся условиях использует три рычага давления: газ, мирные переговоры и партнеров Москвы. Автор статьи выразил мнение, что Запад попал в "тройную ловушку", а Москва в свою очередь оказалась в тактически выгодном положении.
Более того, отмечается, что экономическая и дипломатическая изоляция РФ провалилась.