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Издание Focus заявило, что Запад попал в «тройную ловушку» Путина на фоне кризиса на Украине

, 10:27 Источник: РИА "Новости"

Издание Focus заявило, что Запад попал в «тройную ловушку» Путина на фоне кризиса на Украине
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Немецкое издание Focus опубликовало материал, в котором говорится о трех "козырях" президента Российской Федерации Владимира Путина против Запада на фоне кризиса, который ранее возник на Украине.

По словам журналистов, российский лидер для грамотного выстраивания политического взаимодействия с западными странами в сложившихся условиях использует три рычага давления: газ, мирные переговоры и партнеров Москвы. Автор статьи выразил мнение, что Запад попал в "тройную ловушку", а Москва в свою очередь оказалась в тактически выгодном положении.

Более того, отмечается, что экономическая и дипломатическая изоляция РФ провалилась. 

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