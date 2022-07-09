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Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что охрана Синдзо Абэ вела себя странно

, 06:59 Источник: Telegram

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что охрана Синдзо Абэ вела себя странно
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков на своей страничке в соцсети выразил мнение, что действия охраны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в момент его убийства в минувшую пятницу были странными.

Алексей Пушков назвал очень странной ситуацию, когда преступнику удалось легко выстрелить в свою жертву с близкого расстояния. Сенатор отметил, что телохранители повели себя так, словно они и не охраняли политика или находились на мероприятии "чисто формально".

Напомним, накануне во время выступления в японском городе Нара в Синдзо Абэ дважды выстрелили. Ранения оказались смертельными.

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