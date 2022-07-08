Independent сообщает, что Джонсон за деньги партии купил в свою резиденцию коврик за семь тысяч фунтов стерлингов

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8 июля 2022, 14:24 Источник: Independent

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Martyn Wheatley / globallookpress.com

Издание Independent, ссылаясь на официальный счет, сообщило, что ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2020 году потратил более 208 тысяч фунтов стерлингов на ремонт резиденции.

Согласно последней информации газеты, стоимость ремонта на Даунинг-стрит, 11, составила более 208 тысяч фунтов стерлингов, хотя британским премьерам выделяется для этой цели лишь 30 тысяч ежегодно. Ранее в канцелярии Бориса Джонсона сообщили, что политик сделал ремонтные работы за свой счет, однако теперь стало известно, что привлечены были средства Консервативной партии. Позднее премьер все же вернул долг и внес собственные средства.

Самыми дорогостоящими покупками Бориса Джонсона для резиденции стали два дивана общей стоимостью более чем пятнадцать тысяч фунтов стерлингов, восемь стульев для обеденного зала, которые обошлись в одиннадцать тысяч фунтов, коврик для гостиной за семь тысяч фунтов, а также лампа за шесть тысяч фунтов.