Врачи считают, что причиной смерти экс-премьера Японии Абэ стала потеря крови

Днем в пятницу, 8 июля, стало известно, что, по мнению врачей, причиной смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ стала потеря крови. Данную информацию предоставили сегодня журналисты.
Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице Медицинского университета Нары после совершенного на него нападения. Политику было 67 лет.
Сообщалось, что преступник произвел два выстрела в спину Синдзо Абэ. К настоящему моменту злоумышленника задержали сотрудники полиции.