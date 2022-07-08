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Аргументы Недели Политика 13+

Врачи считают, что причиной смерти экс-премьера Японии Абэ стала потеря крови

, 13:07 Источник: РИА "Новости"

Врачи считают, что причиной смерти экс-премьера Японии Абэ стала потеря крови
бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, E]Martin Zabala/Xinhua

Днем в пятницу, 8 июля, стало известно, что, по мнению врачей, причиной смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ стала потеря крови. Данную информацию предоставили сегодня журналисты.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице Медицинского университета Нары после совершенного на него нападения. Политику было 67 лет.

Сообщалось, что преступник произвел два выстрела в спину Синдзо Абэ. К настоящему моменту злоумышленника задержали сотрудники полиции.

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