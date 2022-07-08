Путин направит телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью Абэ

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8 июля 2022, 12:44 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в пятницу, 8 июля, что Владимир Путин направит телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

Бывший премьер-министр Японии умер сегодня в больнице после совершенного на него покушения.

Дмитрий Песков отметил, что Синдзо Абэ являлся патриотом, всегда отстаивал интересы своей страны за столом переговоров, благодаря чему у политика были хорошие отношения с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что в Кремле глубоко опечалены гибелью бывшего японского премьера и решительным образом осуждают нападение на него.