Путин направит телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью Абэ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в пятницу, 8 июля, что Владимир Путин направит телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной экс-премьера Японии Синдзо Абэ.
Бывший премьер-министр Японии умер сегодня в больнице после совершенного на него покушения.
Дмитрий Песков отметил, что Синдзо Абэ являлся патриотом, всегда отстаивал интересы своей страны за столом переговоров, благодаря чему у политика были хорошие отношения с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что в Кремле глубоко опечалены гибелью бывшего японского премьера и решительным образом осуждают нападение на него.