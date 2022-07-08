Бундестаг ФРГ поддержал законопроект о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

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8 июля 2022, 12:14 Источник: РИА "Новости"

бундестаг, https://unsplash.com/photos/FSy_Rycok1A

В пятницу, 8 июля, германский бундестаг поддержал законопроект о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу. Соответствующие итоги голосования были подведены ранее сегодня.

Законопроект, о котором идет речь, теперь должен получить подтверждение в палате земель, после чего потребуется подпись президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее в Министерстве иностранных дел ФРГ подчеркнули, что не исключают принятия парламентом закона, который ратифицирует национальный протокол о приеме Швеции и Финляндии в альянс, еще до наступления летних каникул в июле.