Зеленский заявил, что Украина не отказывается от пути в НАТО

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8 июля 2022, 09:13 Источник: РИА "Новости"

флаг НАТО, Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что лучшей гарантией безопасности для страны стало бы ее вступление в НАТО. Политик подчеркнул, что Киев не отказался "от этого пути".

Владимир Зеленский подчеркнул в разговоре с представителями американских СМИ, что Украина готова присоединиться к любой структуре, которая гарантировала бы безопасность и окончание боевых действий.

Украинский лидер уточнил, что пока не видит каких-либо иных способов гарантировать безопасность стране, кроме ее членства в Североатлантическом альянсе.

Напомним, в Киеве ранее не раз говорили, что убедились в бесперспективности попыток добиться членства в НАТО.