Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Зеленский заявил, что Украина не отказывается от пути в НАТО

, 09:13 Источник: РИА "Новости"

Зеленский заявил, что Украина не отказывается от пути в НАТО
флаг НАТО, Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что лучшей гарантией безопасности для страны стало бы ее вступление в НАТО. Политик подчеркнул, что Киев не отказался "от этого пути".

Владимир Зеленский подчеркнул в разговоре с представителями американских СМИ, что Украина готова присоединиться к любой структуре, которая гарантировала бы безопасность и окончание боевых действий.

Украинский лидер уточнил, что пока не видит каких-либо иных способов гарантировать безопасность стране, кроме ее членства в Североатлантическом альянсе.

Напомним, в Киеве ранее не раз говорили, что убедились в бесперспективности попыток добиться членства в НАТО.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram