Зеленский заявил, что Байден хочет посетить Украину, однако его визиту препятствуют «некоторые моменты»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 июля 2022, 08:28 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава США Джо Байден хочет посетить Киев, однако поездке американского лидера якобы мешают "некоторые моменты", которые связаны с безопасностью.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы хотели бы видеть Джо Байдена в своей стране. Более того, президент США якобы поддерживает идею о такой поездке, но посетить Киев ему мешают "некоторые моменты безопасности". Глава Украины уточнил, что в его стране с пониманием к этому относятся.

Владимир Зеленский также "похвалил" других мировых лидеров, которые ранее посетили Киев, за то, что они "не боятся" президента России Владимира Путина.