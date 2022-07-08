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Аргументы Недели Политика 13+

Зеленский отверг возможность территориальных уступок Украины в пользу РФ

, 07:48 Источник: РИА "Новости"

Зеленский отверг возможность территориальных уступок Украины в пользу РФ
президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках разговора с представителями американских средств массовой информации заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки в пользу России.

Владимир Зеленский подчеркнул, что отвергает возможность дипломатического урегулирования конфликта путем отказа Украины от части территорий. Президент заявил, что граждане не готовы отдать свою землю и признать, что некоторые части страны принадлежат РФ.

Зеленский обратил внимание на то, что Киев постоянно подтверждает вышеуказанную позицию, а также отметил, что готов доказать свою приверженность этим словам.

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