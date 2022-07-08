Зеленский отверг возможность территориальных уступок Украины в пользу РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках разговора с представителями американских средств массовой информации заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки в пользу России.
Владимир Зеленский подчеркнул, что отвергает возможность дипломатического урегулирования конфликта путем отказа Украины от части территорий. Президент заявил, что граждане не готовы отдать свою землю и признать, что некоторые части страны принадлежат РФ.
Зеленский обратил внимание на то, что Киев постоянно подтверждает вышеуказанную позицию, а также отметил, что готов доказать свою приверженность этим словам.