Зеленский отверг возможность территориальных уступок Украины в пользу РФ

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8 июля 2022, 07:48 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках разговора с представителями американских средств массовой информации заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки в пользу России.

Владимир Зеленский подчеркнул, что отвергает возможность дипломатического урегулирования конфликта путем отказа Украины от части территорий. Президент заявил, что граждане не готовы отдать свою землю и признать, что некоторые части страны принадлежат РФ.

Зеленский обратил внимание на то, что Киев постоянно подтверждает вышеуказанную позицию, а также отметил, что готов доказать свою приверженность этим словам.