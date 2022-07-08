Захарова заявила о мейнстриме на встрече глав МИД G20 бойкотировать Россию

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8 июля 2022, 10:25 Источник: Telegram

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "бойкот" России любой ценой на встрече министров иностранных дел стран G20, даже если это вызвало смех у окружающих, стал мейнстримом.

По словам Марии Захаровой, вся западная пресса, которая освещает министерскую встречу G20, в настоящий момент, занята только попытками выяснить, "кто кого бойкотировал". Журналисты следят за перемещениями глав МИД, устанавливают, кто когда улетает.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ обратила внимание на то, что ни продовольствие, ни энергетика, ни миграция не актуальны сейчас для Запада. "У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой", – подчеркнула дипломат.