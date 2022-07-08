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Аргументы Недели Политика 13+

Лавров заявил, что на заседании министров иностранных дел G20 страны Запада сбивались на оголтелую критику России

, 09:06 Источник: РИА "Новости"

Лавров заявил, что на заседании министров иностранных дел G20 страны Запада сбивались на оголтелую критику России
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу сообщил, что на заседании министров иностранных дел G20 страны Запада сбивались на оголтелую критику России.

По словам Сергея Лаврова, руководители МИД стран G20 критиковали на мероприятии действия Москвы вместо обсуждения проблем экономики.

Ранее сегодня стало известно, что Лавров прибыл на заседание за несколько минут до начала. После руководителя российского внешнеполитического ведомства на встречу приехали главы МИД Саудовской Аравии, Китая, госсекретарь США, руководители министерств иностранных дел ФРГ и Франции, а также представитель Великобритании, заменивший Лиз Трасс.

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