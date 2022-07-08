Напавший на Синдзо Абэ три года служил в военно-морских силах самообороны Японии

Аргументы Недели → Политика 13+

8 июля 2022, 08:37 Источник: РИА "Новости"

бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Kenichiro Seki/Xinhua

Утром в пятницу, 8 июля, стало известно, что до 2005 года стрелявший ранее сегодня в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ три года служил в военно-морских силах самообороны страны.

Срок службы 41-летнего Тэцуя Ямагами, задержанного по подозрению в покушении на Синдзо Абэ, закончился в 2005 году. Род занятий мужчины в настоящий момент неизвестен.

Напомним, ранее сегодня на бывшего премьер-министра Японии было совершено покушение. Нападавший произвел два выстрела. Синдзо Абэ получил ранение в грудь с левой стороны и был госпитализирован. Сообщалось, что при транспортировке в больницу у политика произошла остановка сердца.