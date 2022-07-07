Президент Путин отметил эффективную работу Госдумы после начала СВО

Аргументы Недели → Политика 13+

7 июля 2022, 19:49

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Президент России Владимир Путин на встрече с главами фракций Государственной Думы отметил эффективную работу парламента после 24 февраля текущего года. Встреча состоялась сегодня, 7 июля, сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул важность слаженности руководства страны в подобный период. «После 24 февраля всем ветвям власти требовалось действовать решительно, согласованно и быстро, Дума именно так и работала», − отметил в своём выступлении российский лидер.

Ранее сегодня стало известно, что Российская Федерация будет помогать Донбассу, чтобы местное население могло жить в хороших условиях. С таким заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил президент Владимир Путин.