Кадыров: Джонсон уходит с поста премьера Великобритании «с кучей денег, заработанных на Украине»

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7 июля 2022, 17:28

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Борис Джонсон уходит с должности премьер-министра Великобритании «с кучей денег, заработанных на Украине». Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Джонсон уходит с кучей денег, заработанных на Украине», — говорится в публикации, выложенной Кадыровым.

По его словам, на Украине действует «схема обнала и распила денег британских налогоплательщиков».

«Финансовая помощь Великобритании направляется на киевские счета, где десятую часть из них действительно направляют на нужды ВСУ, а остальную часть власти Украины распиливают и выводят на счета подставных фирм», — отметил глава Чечни.

Согласно утверждению политика, «огромный кусок этого пирога» доставался и Борису Джонсону.

Как сообщалось ранее сегодня, председатель российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Джонсон стоит за обстрелами Белгорода и Курска.