Вице-президент Европарламента Карас заявил, что отставка Джонсона назрела давно

Первый вице-президент Европарламента Отмар Карас заявил, что отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании давно назрела. Этот шаг, по его мнению, даст шанс более серьезной политике в стране.
Отмар Карас подчеркнул, что политическая жизнь Бориса Джонсона была пронизана скандалами и ложью, что в конечном итоге стало причиной Brexit. По мнению первого вице-президента Европейского парламента, уход политика с поста премьера Великобритании – это шанс для развития более ответственной политики в Великобритании.
Ранее стало известно, что Джонсон может подать в отставку до конца дня.