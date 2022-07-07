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Аргументы Недели Политика 13+

Вице-президент Европарламента Карас заявил, что отставка Джонсона назрела давно

, 14:19 Источник: РИА "Новости"

Вице-президент Европарламента Карас заявил, что отставка Джонсона назрела давно
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Mark Thomas/Keystone Press Agency

Первый вице-президент Европарламента Отмар Карас заявил, что отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании давно назрела. Этот шаг, по его мнению, даст шанс более серьезной политике в стране.

Отмар Карас подчеркнул, что политическая жизнь Бориса Джонсона была пронизана скандалами и ложью, что в конечном итоге стало причиной Brexit. По мнению первого вице-президента Европейского парламента, уход политика с поста премьера Великобритании – это шанс для развития более ответственной политики в Великобритании.

Ранее стало известно, что Джонсон может подать в отставку до конца дня.

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