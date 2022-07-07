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The Sun: Джонсон уже позвонил Елизавете II, чтобы сообщить о намерении покинуть пост премьера Великобритании

, 14:12

The Sun: Джонсон уже позвонил Елизавете II, чтобы сообщить о намерении покинуть пост премьера Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Ian Davidson / globallookpress.com

Борис Джонсон уже позвонил королеве Елизавете II, чтобы проинформировать ее о своем намерении покинуть должность председателя правительства Великобритании. На это, как передает РИА Новости, указало издание The Sun.

«Джонсон уже позвонил королеве, чтобы сообщить о намерении покинуть пост, сообщает Sun», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Официальное заявление премьер-министра об отставке ожидается в 15.00 по московскому времени.

Ранее сегодня на вопрос о правительственном кризисе, который в настоящий момент наблюдается в Великобритании, ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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